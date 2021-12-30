Лідер гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ поділився рецептом веганського олів'є

Український музикант Сергій Танчинець ексклюзивно для читачів 24 каналу розповів, що на його новорічному столі завжди є олів'є для вегетаріанців.

Лідер популярного колективу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ та його сім'я – вегетаріанці. Однак вони не хочуть відмовлятися від традиції смакувати олів'є на Новий рік, тому роблять його без продуктів тваринного походження.

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Веганське олів'є від Сергія Танчинця

За складом це олів'є майже нічим не відрізняється від традиційного:

морква;

картопля;

яйце;

огірки;

ковбаса (звичайну потрібно замінити на веганську, однак до смаку вони ідентичні).

Коли овочі варяться, в киплячу воду ми додаємо ложку вершкового масла і солимо. Тоді овочі більше розкриваються до свого смаку та стають ніжними. Раджу спробувати!

– поділився секретом Сергій.



Ялинка в домі Сергія Танчинця / Фото з інстаграму співака

Ялинка і Новий рік у сім'ї Сергія Танчинця

На новорічні свята артист влаштовує справжнє свято для дітей, які обожнюють живі ялинки. Вдома син і донька прикрашають новорічну красуню на власний розсуд.

"Звичайно, я з дружиною допомагаємо, але у творчий процес не втручаємося. Лук'ян і Настя вішають на ялинку все, що захочуть. Перші два роки після народження сина ми не вішали скляні іграшки, бо він все стягував на себе. А зараз підріс і все повернулося на свої місця", – розповів Сергій.



Син Сергій Танчинця / Фото з інстаграму артиста

, Сергій Танчинець разом із дружиною Ганною виховує сина Лук'яна і доньку Анастасію.

А сам Новий рік Сергій, як правило, зустрічає вдома або на сцені: "Якщо працюю в новорічну ніч, то зранку приїжджаю до родини, тоді святкуємо вже разом".

На Різдво артист відвідує своїх батьків і батьків дружини. А вже після цього родинами з кумом і партнером Олегом Ходачуком відправляється на зимовий відпочинок в Буковель.