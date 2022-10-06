Не мав права туди зайти, – Валерій Харчишин про відновлення зруйнованого вщент дому в Гостомелі

Лідер гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин був одним з перших серед зірок, хто втратив свій будинок. Він розповів, як просувається справа щодо його відновлення.

Фронтмен гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин мав будинок у Гостомелі, однак його зруйнували окупанти, причому вщент. Музикант розповів, як відбувається процес із його відновлення.

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Валерій Харчишин про зруйнований дім

Зруйнований будинок найперше треба зареєструвати в "Дії". Однак це лише перший крок – фіксація самого факту.

"Реєстрація в "Дії" – це ще навіть не початок. "Дія" це лише фіксація для того, аби взагалі знати, скільки майна втрачено українцями й для того, аби просити потім гроші на цю компенсацію. А все решта це ваших рук справа. Ви маєте пройти всі ці процедури. Тобто, викликати поліцію, реєструвати злочин, потрібно обов'язково звернутися до цивільно-військової адміністрації, отримати акти й викликати спеціальну комісію. І це, як мінімум три чи чотири папери, які вам слід отримати", – поділився Валерій Харчишин.

Зруйнований дім Харчишина / Фото з інстаграму музиканта

Співак додав, що у Гостомелі всі ці процеси проходять ще важче через відсутність селищного голови та депутатів.

"Має брати на себе відповідальність оцей новопризначений голова цивільно-військової адміністрації. Але він не має на це права. Тому, це все може бути оскаржено. І Гостомель не видавав акти про руйнації. Аж тепер ось я отримав одним з перших цей акт. Гостомель сплачує компенсацію в розмірі 5-6 тисяч гривень для того, щоб ти найняв комісію. І це досить довго робиться".

Приїжджає дійсно комісія, проводить огляд. І ти не маєш права, поки не приїхала комісія, не видала тобі певний документ, займатися демонтажем. У мене немає що демонтувати, але я туди не мав права зайти,

– заявив артист.

Валерій Харчишин зізнався, що на побудову модульного будинку в Гостомелі витратив близько 200 тисяч доларів. До того ж він будував ще один будинок під Києвом для батьків. Він сподівається відбудувати житло.

, Валерій Харчишин підозрює, що його будинок зруйнували навмисно . Про це йому повідомляв незнайомий чоловік. До того ж складається враження, що працював коригувальник. "Навколо будинки вціліли. Але мій будинок знищено вщент. Тобто не лягали будинки один за одним, а саме мій був точково знищений".

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