Лідер "Бумбоксу" Андрій Хливнюк публічно підтримав Сергія Стерненка: відео

У вівторок, 23 лютого, громадського діяча Сергія Стерненка засудили до 7,3 років позбавлення волі з конфіскацією половини майна. У прямому радіоефірі лідер популярного гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк підтримав активіста та осудив правоохоронну і судову системи України.

Після резонансного вироку одеському активісту Сергію Стерненку, якого визнали винним у викраденні та побитті депутата Щербича, країну охопили масові протести. Від публічних коментарів не втримався і співак Андрій Хливнюк з "Бумбоксу".

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Андрій Хливнюк підтримав Сергія Стерненка

Музикант став гостем ранкового ефіру на радіо "Наше радіо". У студії він з'явився не лише для того, щоб презентувати нову чуттєву пісню "Жаль", а й для того, щоб висловити свою громадянську позицію. Після прочитання прогнозу погоди співак, несподівано для ведучих, висловився про вирок Сергію Стерненку, який вважає несправедливим і продиктованим згори.

В Україні працює совєцька правоохоронна і судова система. Прокуратура, яка звинуватить будь-кого. Поліція, яка вбиває і ґвалтує, і суди, які відпускають вбивць і саджають найкращих громадян. Свободу Сергію Стерненку,

– висловився Андрій Хливнюк.

У підписі лідер "Бумбоксу" пояснив, що саме так наразі бачить погоду по всій країні. "А зараз, про "погоду" в Україні", – йдеться в дописі. Варто додати, що різка заява Андрія Хливнюка чомусь розвеселила ведучу "Нашого радіо" Олену Панову, а в кінці вона додала, що цього в тексті не було.

Реакція мережі

У коментарях користувачі підтримали позицію кумира Андрія Хливнюка та подякували за те, що правда нарешті прозвучала в прямому ефірі на всю країну:

Люблю імпровізацію з правильним посилом;

Андрію, дякую за позицію;

І це знову вчинок. Через сім років після революції гідності свобода знову мусить прориватись в окуповані ефіри;

Звикли жити так, щоб читати лише те, що "єсть в тєкстє";

Нарешті правильний прогноз погоди.

Що відомо про вирок Сергію Стерненку:

а ктивіста визнали винним у викраденні колишнього депутата Сергія Щербича з метою заволодіння його грошима. Йдеться про суму в 300 гривень. Йому присудили 7,3 років за ґратами з конфіскацією половини майна;

сам Стерненко вважає справу політично вмотивованою, а вирок – продиктованим згори. Він подаватиме апеляцію;

ввечері 23 лютого на підтримку Стерненка відбулися масштабні протести у десятку міст України та Варшаві . На Банковій у Києві відбулися сутички між активістами і правоохоронцями, в результаті яких постраждало близько 30 людей, а 24 мітингувальників затримали



Що відомо про вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу