Лідер "Антитіл" влучно порівняв відмову виступити з Едом Шираном і безсилля НАТО

Український гурт "Антитіла", музиканти з якого воюють в складі київської територіальної оборони, повинні були виступити у телемості в Бірмінгемі. На пропозицію охоче відгукнувся британець Ед Ширан, але організатори запечерили. Цю ситуацію Тарас Тополя порівняв з НАТО, де одна країна може ветувати всі рішення.

Концерт на підтримку України відбувся у британському Бірмінгемі 29 березня і на ньому вдалось зібрати понад пів мільярда гривень на гуманітарні потреби. Гостями заходу стали Ед Ширан, Том Оделл, Джамала та багато інших зірок.

До слова Джамала й інші зірки провели благодійний концерт у Британії: зібрали понад пів мільярда гривень

У прямій трансляції повинен був зіграти гурт "Антитіла" з Києва, проте організатори скасували виступ через те, що ті воюють, а це може суперечити їхнім цілям і принципам. Гурт не розчарувався та спокійно прийняв цю ситуацію, проте іронічно прокоментував таке рішення.

Позиція організаторів концерту збурила хвилю протесту на Заході. У своєму відеозверненні ми порівняли цю ситуацію зі станом речей у світовій геополітиці. Коли одна з організацій колективної безпеки НАТО відмовляє Україні в усьому. Зрештою, вона нам нічого й не винна. Але в морально-етичній площині це має не найкращий вигляд. Розумієш, що є якісь принципи, а є колективний договір,

– каже артист Тополя.

Тополя каже, що вартувало би виходити з якихось принципів, нормальних рамок, робити ті вчинки, які тобі підказує совість: "Скажімо, НАТО відмовляє нам, але ми знаємо, що Велика Британія продовжує постачати таку необхідну для нас зброю. Так само й тут – організатори відмовили, а Ед Ширан погодився, матимемо спільні проєкти", – додав лідер гурту Тарас.

Запис концерту на підтримку України в Британії: дивіться відео