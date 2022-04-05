Концерт в поддержку Украины состоялся в британском Бирмингеме 29 марта и на нем удалось собрать более полумиллиарда гривен на гуманитарные нужды. Гостями мероприятия стали Эд Ширан, Том Оделл, Джамала и многие другие звезды.

К слову Джамала и другие звезды провели благотворительный концерт в Британии: собрали более полумиллиарда гривен

В прямой трансляции должна была сыграть группа "Антитела" из Киева, однако организаторы отменили выступление из-за того, что те воюют, а это может противоречить их целям и принципам. Группа не разочаровалась и спокойно приняла эту ситуацию, однако иронически прокомментировала такое решение.

Позиция устроителей концерта возмутила волну протеста на Западе. В своем видеообращении мы сравнили ситуацию с положением вещей в мировой геополитике. Когда одна из организаций коллективной безопасности НАТО отказывает Украине во всем. В конце концов, она нам ничего и не должна. Но в морально-нравственной плоскости это выглядит не наилучшим. Понимаешь, что есть какие-то принципы, а есть коллективный договор,

– говорит артист Тополя.

Тополя говорит, что стоило бы исходить из каких-то принципов, нормальных рамок, делать те поступки, которые тебе подсказывает совесть: "Скажем, НАТО отказывает нам, но мы знаем, что Великобритания продолжает поставлять столь необходимое для нас оружие. Так же и здесь – организаторы отказали, а Эд Ширан согласился, у нас будут общие проекты", – добавил лидер группы Тарас.