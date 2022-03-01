За словами лідера гурту, єдиним росіянином, з яким Тополя та його колеги підтримували зв'язок, був Леонід Бурлаков – продюсер російського гурту "Муммий Тролль" та співпродюсер Земфіри. Проте він не відреагував на війну Росії з Україною.

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Я хотів йому написати, але коли побачив, що 24 і 25 лютого, коли Росія напала на Україну, він спокійно перебував на концерті Земфіри, і його нічого не хвилювало, я просто написав йому, що він мр*зь. І це все,

– заявив Тополя.



Леонід Бурлаков / Фото з інстаграму продюсера

Артист також додав, що теж записував звернення російською мовою до росіян та своїх колег у країні-агресорі, але нічого не допомагає, тому що "мозги – промиті".

"Ми, звісно, стараємось достукатись до них російською мовою, але вони сидять по своїх квартирах, нікуди не виходять. Вони як вівці. Це або вівці, або раби! Які бояться потрапити в автозак, своїм мовчанням дозволяють "Гітлеру нового століття", який з'їхав з глузду, знищувати мирні міста. Це злочин. Якщо росіяни не схаменуться, ми не пробачимо це, ми вже не пробачили. Це буде помста на всі майбутні покоління", – сказав чоловік.

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