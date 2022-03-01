По словам лидера группы, единственным россиянином, с которым Тополя и его коллеги поддерживали связь, был Леонид Бурлаков – продюсер российской группы "Муммий Тролль" и сопродюсер Земфиры. Однако он не отреагировал на войну России с Украиной.

К слову Тарас Тополя рассказал о терробороне: "Держают оружие молодые и люди с инвалидностью"

Я хотел ему написать, но когда увидел, что 24 и 25 февраля, когда Россия напала на Украину, он спокойно находился на концерте Земфиры, и его ничего не волновало, я просто написал ему, что он мр*зь. И это все,

– заявил Тополя.



Леонид Бурлаков / Фото с инстаграмма продюсера

Артист также добавил, что тоже записывал обращение на русском языке к россиянам и своим коллегам в стране-агрессоре, но ничего не помогает, потому что "мозги – промыты".

"Мы, конечно, стараемся достучаться до них на русском языке, но они сидят по своим квартирам, никуда не выходят. Они как овцы. Это или овцы, или рабы! Боящиеся попасть в автозак, своим молчанием позволяют "Гитлеру нового века", который сошел с ума, уничтожать мирные города. Это преступление. Если россияне не спохватятся, мы не простим это, мы уже не простили. Это будет месть на все будущие поколения", – сказал мужчина.