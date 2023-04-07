Про ці особливі виступи артистка розповіла за лаштунками сімейного розважального шоу "«єПитання". Співачка зізналася, що концерти для маленьких глядачів стали для неї найбільш відповідальними та емоційними.

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"Ми виступали для дітей, які переїхали з тимчасово окупованих територій. Ці концерти були для мене найбільш відповідальними та дуже емоційними. Я вагалася, що казати, як з ними спілкуватись. Їхні очі та серця дуже багато бачили й пережили. Не на свій вік! Я справді зустріла дітей із дорослим розумінням того, що відбувається навколо. Події, які з ними відбулися, не зробили їх агресивними чи злими. Навпаки! І вони дуже вірять у наших героїв, нашу армію. Та, звісно, в те, що війна скоро закінчиться, і ми всі повернемося до своїх домівок", – поділилася виконавиця.

Попри стрес, який відчувають усі українці вже понад рік повномасштабної війни, Lida Lee продовжує творити.

Мене надихають люди! Надихає те, що зараз простір для творчості відкритий. Також надихає кохання (усміхається, – 24 Канал),

– зізналася співачка.

Нагадаємо, Lida Lee припинила співпрацю з Монатіком і тепер сама розвиває свою музичну кар'єру. У час війни вона активно долучається до благодійних заходів, презентує україномовні пісні.