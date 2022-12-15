"Кожне слово в саме серце": Lida Lee випустила авторську пісню без Монатіка – відео

Співачка Lida Lee, продюсером якої був Монатік, написала свою першу пісню. Це україномовна композиція "З тобою". Вона про кохання, яке зігріває у часи блекаутів і відключень поза графіком.

Якщо свою першу з 24 лютого пісню Lida Lee присвятила військовим, об'єднавши в ній український шоу-біз, то в другій заспівала про любов, яка наповнює теплом і сяйвом. "З тобою" – це перша авторська та самостійна робота Лідії.

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Lida Lee без Монатіка випустила пісню "З тобою"

"З тобою" – пісня про мої почуття, насамперед. Про почуття, які ми оберігаємо від зайвих очей. Про кохання, присмак якого тільки загострюється у часи випробувань. Про відчуття світла та тепла, коли за вікном темрява та холод,

– висловилася Lida Lee.

Співачка каже, що в рядках "З тобою" хоче закарбувати стан мільйонів українців, але, схоже, це присвята її стосункам з таємничим бойфрендом, якого вона відмовляється показувати публіці. Відомо лише, що хлопець з музичної сфери, підтримує її сольну кар'єру та дарує енергію для творчості. Раніше Lida Lee коментувала, що саме коханий допоміг їй пережити перші місяців повномасштабної війни.

Артистка обіцяє випустити кліп на трек "З тобою", в якому покаже силу і світло почуттів у найтемніші часи.

Lida Lee – З тобою: слухайте пісню онлайн

Цікаво, що новий трек Lida Lee оцінили Джамала, Мішель Андраде, Alyona Alyona, Даніель Салем, Тарас Цимбалюк. Експродюсер Монатік поки не лайкнув. Тоді як фани засипають компліментами: