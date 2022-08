Українські артисти зазначили, що це присвята військовослужбовцям, які відважно захищають територіальну цілісність нашої держави. А також всім українцям, які були вимушені виїхати за кордон, шукаючи безпечного місця.

Українські артисти випустили хіт "Настане час"

Артистів українського шоу-бізнесу об'єднала співачка Lida Lee. У своєму інстаграмі виконавиця написала, що "Настане час" – це гімн сильних, вольових людей, які щоденно продовжують боротьбу за мирне небо над головою українців. Мільйони українців щодня прокидаються на чужині, зустрічають нові дні у невизначеності, прагнуть перемоги та наближають її. Тисячі чоловіків повернулися додому з-за кордону, щоб відвойовувати рідну землю та захищати її.

We Are the World! Ми – Україна. Ми – один світ, одна планета. Зараз, ми як ніколи об’єднані однією мрією – про мир, перемогу і незалежність. Про те, що раніше сприймалося як даність, а сьогодні в усвідомленні кожного – справжня цінність. Сьогодні нас підтримує весь світ. А ми залишаємось непохитними в своїй вірі і надії, що настане час, коли ми переможемо і мрія кожного українця здійсниться!

– написала Lida Lee.

Ідею Lida Lee підтримали чимало відомих людей України. "Настане час" заспівали: TAYANNA, Michelle Andrade, KOLA, LAUD, Roxolana, KHAYAT, Вася Демчук, Nikita Lomakin, CHILIBI, Артур Логай, Діана Глостер, Ніно Басілая, Тимур та Інна Мірошніченко, Ігор Ласточкін, Володимир та Христина Остапчук, Слава Дьомін, Даніель Салем, Неля Шовкопляс, Олександр Педан, Анна Ризатдінова, Ірина Сопонару, Євген Клопотенко, Олександра Машлятина, Сергій Мельник, Дмитро Фурдак, Максим Гордєєв, Муаяд, ENLEO, Марко Квітка, Володимир Хоменко, Олексій Донцов, Олексій Суровцев, Даня Білий, Юлія Карпова, Костянтин Войтенко, Антон Нестерко, Назар Грабар, Дмитро Фурдак.

Українські артисти та Lida Lee – "Настане час": дивіться відео онлайн