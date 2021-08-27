Lida Lee розповіла, чому Монатік розірвав контракт, який укладав на 10 років
Джерело:"Твій день"
У липні мультиартист Монатік оголосив про розрив контракту з підопічними Lida Lee та NiNO. Він продюсував співачок усього рік і несподівано відпустив у сольне плавання. Чому зірка припинив співпрацю на 9 років раніше, дізнавайтеся далі.
Експідопічна Монатіка Lida Lee, яка пройшла шлях від бек-вокалістки та учасниці "Голосу країни" до сольної артистки, вкотре наголосила, що рішення про розрив контракту прийняла продюсерська компанія Monatik Corporation. Співак нібито прокинувся й зрозумів, що вони з NiNo Basilaya готові самостійно "малювати своє майбутнє".
До теми Експідопічна Монатіка Lida Lee стала учасницею "Танців з зірками"
"У нас дуже сильно повірили. Діма казав, що стосунки "продюсер і артист" рано чи пізно закінчуються. Я вважаю, що вони рано закінчилися. Для мене це був несподіваний момент. Команда запросила нас разом з NiNo Basilaya і сказала, що, можливо, нам пора розійтися. Це була ініціатива з їхнього боку", – поділилась Lida Lee.
За словами співачки, Монатік відпустив їх з добрими намірами, аби вони отримали максимально свободи й творили, як відчувають, як хочуть. Разом з тим вона спростувала чутки про напружені стосунки в команді.
Вони побачили в нас сильних артистів – це головна причина. У нас ніколи не було конфліктів, ми були дружною командою. Вони ніколи не шкодували ні себе, ні часу,
– пояснила Lida Lee.
Монатік і Lida Lee / Фото з інстаграму співачки
Зараз артистка не має продюсера, тому її чекає складний сольний шлях. Відтак, вона погодилась на участь у "Танцях з зірками", аби краще розкритися публіці.
"Я не була до цього готова. Мені шкода, що так сталося, але попереду відповідальний шлях", – підсумувала співачка.
Розрив контракту Монатіка з Lida Lee та NiNO
- 16 липня Монатік несподівано для всього українського шоу-бізу оголосив, що більше не продюсує артисток Lida Lee і Nino Basilaya. Він пояснив це тим, що підопічні швидко подорослішали й виросли з продюсерських проєктів.
- Згодом співак зізнався, що їхні стосунки стали "трішечки складнішими". Він натякнув, що дівчата хотіли більше свободи. Щоправда, Lida Lee і Nino Basilaya стверджують, що саме Monatik Corporation були ініціаторами розірвання 10-річного контракту.