Співачка також оприлюднила кадри з місця події, пише Showbiz 24 з посиланням на інстаграм.

Lida Lee опублікувала кадри розторощеного автомобіля. Медики швидкої допомоги надавали артистці допомогу.

Lida Lee потрапила у ДТП / Скриншот з інстаграму

Виявилось, що медики наклали зірці бандаж на шию, а також рекомендували скасувати активності, та Lida Lee не послухалась поради лікарів.

Сталося дещо жахливе… Ми кілька разів переносили знімання кліпу. Цього разу через те, що я потрапила в ДТП і отримала травму. Мені радили все скасовувати, але я зрозуміла, що не готова,

– заявила співачка.

Lida Lee отримала травму через ДТП / Скриншот з інстаграму

Артистка каже, що її вибір не є прикладом того, що потрібно наслідувати, однак вона вже раз переносила знімання кліпу через підозру на апендицит, але вдруге не хотіла цього робити.

Сьогодні Lida Lee вже відновилась після травми.

Нещодавно співачка у коментарі "Наше радіо" також зізналась у тому, що була закохана в одного з артистів.

Хто така Lida Lee?