У мене не було можливості одразу поїхати (з Росії – Showbiz 24). Це було пов'язано зі здоров'ям: і моїм, і родини. Тому я був вимушений залишитися там ще місяць. Але мовчати я теж не міг, тому одразу написав антивоєнний пост. Я розумів, де перебуваю,

– сказав Антон Лірник.

Сім'я також не виїжджала через брак коштів. Усі гроші вони тоді вклали у дім під Києвом.

Для довідки! Зараз Антон Лірник з дружиною і донькою живе в Іспанії.

Допис, який Антон Лірник опублікував 24 лютого 2022 року / Скриншот з інстаграму шоумена

Шоумен розумів, що не може публікувати те, "за що його одразу посадять за ґрати в Росії".

Після цього до мене прийшов ФСБшник і сказав: "Антон, ми за вами слідкуємо. Будь ласка, ніяких висловлювань, ніякої позиції, нічого не треба, бо ви ж розумієте, де знаходитесь". Тому я був наляканий. Ну так, я нічого не зробив, я нічого не писав,

– пригадав він.

Пізніше з Лірником зв'язались друзі з України й пояснили, що не треба мовчати. Вони придумали, що шоумен має записати звернення, де не буде говорити слово війна, але зверне увагу росіян на те, що відбувається.

Про яке звернення йдеться?