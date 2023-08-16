Співачка, справжнє ім'я якої Лідія Скорубська, показала шанувальникам свого тата. Артистка пояснила, чому так неочікувано приїхала додому.

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Тато залишив коментар

Lida Lee розповіла в інстаграмі, що після публікації її нового кліпу на пісню "Прокидайся" шанувальники написали їй багато приємних слів. Проте один коментар найбільше зворушив зірку. Виявилося, що написав його її тато.

Під відео прочитала таке: "Дуже класна робота, пишаюсь вами, пишаюсь усією командою і пам’ятаю тебе такою малою бешкетницею". І підпис: "Твій старенький тато". Це був його перший коментар на YouTube, заради якого батько там спеціально зареєструвався. У мене відразу побігли сльози,

– зізналася Лідія.



Тато Lida Lee написав у коментарях доньці / Скриншот

Після цього дівчина вирішила, що пора відвідати батька.

Lida Lee розчулила відео зустрічі

Артистка зізналася, що захотіла робити татові сюрприз. Але оскільки він пішов вигулювати пса, то їй довелося годину чекати його вдома.

Чоловік, прийшовши до квартири, був здивований та щасливий. Після обіймів він, як і всі батьки, запитав, чи не хоче вона їсти. У відео Lida Lee показала, як вони разом обідали.

Люблю тебе та обіцяю назавжди залишатись тією самою бекшетницею у твоєму серці,

– написала співачка під відео.

Відео розчулило багатьох шанувальників. У коментарях вони підтримали зірку та пораділи за неї:

"Це так прекрасно!"

"Як це мило! Який в тебе батько…"

"Я реву! Як це мило! Лідуся, ви велика молодчинка".

"Ви такі чудові та зворушливі".

"Круто! Молодець. Треба приділяти увагу батькам, поки вони з нами в цьому світі, бо потім будуть лише спогади".

"Обійми з рідними – це найголовніше щастя!"

Прокоментувала відео і мама співачки Ірина. Жінка написала, що дуже їх любить.

У інстаграм-сторіс Lida Lee показала ще одне архівне фото з татом. Цікаво, що шанувальники не впізнали зірку, адже на світлині в неї довге кучеряве волосся.



Lida Lee з татом / Фото з її інстаграму

До слова, нещодавно Lida Lee припинила співпрацю з Монатіком і тепер сама розвиває свою музичну кар'єру. Зараз вона презентує україномовні пісні та бере участь у благодійних заходах.