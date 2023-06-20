Lida Lee натякнула на вагітність: яке фото опублікувала співачка
Джерело:Lida Lee
Українська співачка Lida Lee заінтригувала підписників новим фото. Зірка натякнула на вагітність, опублікувавши світлину, на якій ніжно тримається за свій живіт.
Чи дійсно співачка, справжнє ім'я якої Лідія Скорубська, вагітна – поки лишається загадкою. Підписники у коментарях до фото "засипали" Lida Lee питаннями.
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Артистка заінтригувала шанувальників загадковим фото. У кадрі Lida Lee стоїть перед камерою у довгій чорній сукні, де нібито видніється округлий животик. Крім того, співачка тримала руку на животі.
У підписі до фото Ліда Лі поставила загадковий смайлик.
Lida Lee натякнула на вагітність новим фото / Світлина з її інстаграму
Фани одразу припустили, що зірка вагітна. У коментарях вони висловили свої думки з приводу цього фото:
- "Це те, про що ми подумали?"
- "Невже?"
- "Ліда… А як же ваші тренування?"
Поки що Lida Lee не пояснила це фото і не підтвердила, що вона чекає на дитину.
Додамо, що співачка приховує своє особисте життя. Минулого року в інтерв’ю "Радіо Люкс" вона розповідала, що має стосунки – зустрічається з музикантом, особу якого так і не розкрила.
"Ми зараз у неймовірних стосунках. Я бачу, що хтось розходиться в цей період, а когось цей період зближує. Ми дуже зблизилися, він мені допомагає, підтримує. Усе гаразд", – відповіла тоді Lida Lee.
Нагадаємо, що нещодавно Lida Lee припинила співпрацю з Монатіком і тепер сама розвиває свою музичну кар'єру. У час війни вона активно долучається до благодійних заходів, презентує україномовні пісні.