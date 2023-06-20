Чи дійсно співачка, справжнє ім'я якої Лідія Скорубська, вагітна – поки лишається загадкою. Підписники у коментарях до фото "засипали" Lida Lee питаннями.

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Артистка заінтригувала шанувальників загадковим фото. У кадрі Lida Lee стоїть перед камерою у довгій чорній сукні, де нібито видніється округлий животик. Крім того, співачка тримала руку на животі.

У підписі до фото Ліда Лі поставила загадковий смайлик.



Lida Lee натякнула на вагітність новим фото / Світлина з її інстаграму

Фани одразу припустили, що зірка вагітна. У коментарях вони висловили свої думки з приводу цього фото:

"Це те, про що ми подумали?"

"Невже?"

"Ліда… А як же ваші тренування?"

Поки що Lida Lee не пояснила це фото і не підтвердила, що вона чекає на дитину.

Додамо, що співачка приховує своє особисте життя. Минулого року в інтерв’ю "Радіо Люкс" вона розповідала, що має стосунки – зустрічається з музикантом, особу якого так і не розкрила.

"Ми зараз у неймовірних стосунках. Я бачу, що хтось розходиться в цей період, а когось цей період зближує. Ми дуже зблизилися, він мені допомагає, підтримує. Усе гаразд", – відповіла тоді Lida Lee.

Нагадаємо, що нещодавно Lida Lee припинила співпрацю з Монатіком і тепер сама розвиває свою музичну кар'єру. У час війни вона активно долучається до благодійних заходів, презентує україномовні пісні.