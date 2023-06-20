Действительно ли певица, настоящее имя которой Лидия Скорубская, беременна – пока остается загадкой. Подписчики в комментариях к фото "засыпали" Lida Lee вопросами.

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Артистка заинтриговала поклонников загадочным фото. В кадре Lida Lee стоит перед камерой в длинном черном платье, где якобы виднеется округлый животик. Кроме того, певица держала руку на животе.

В подписи на фото Лида Ли поставила загадочный смайлик.



Lida Lee намекнула на беременность новым фото / Фотография с ее инстаграммой

Фаны сразу допустили, что звезда беременна. В комментариях они высказали свои мнения по этому поводу:

"Это то, о чем мы подумали?"

"Неужели?"

"Лида… А как же ваши тренировки?"

Пока Lida Lee не объяснила это фото и не подтвердила, что она ждет ребенка.

Добавим, что певица скрывает свою личную жизнь. В прошлом году в интервью "Радио Люкс" Она рассказывала, что имеет отношения – встречается с музыкантом, личность которого так и не раскрыла.

"Мы сейчас в невероятных отношениях. Я вижу, что кто-то расходится в этот период, а кого-то этот период сближает. Мы очень сблизились, он мне помогает, поддерживает. Все хорошо", – ответила тогда Lida Lee.

Напомним, что недавно Lida Lee прекратила сотрудничество с Монатиком и теперь сама развивает свою музыкальную карьеру. Во время войны она активно приобщается к благотворительным мероприятиям, презентует украиноязычные песни.