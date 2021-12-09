Lida Lee ледь не пограбували у Києві: що могла втратити співачка

Відома українська співачка Lida Lee розповіла про інцидент, що трапився з нею у столиці. У зірки мало не вкрали телефон.

Українська співачка Lida Lee поділилась розповіддю про інцидент в інстаграм-сторіз. За її словами, вона тоді ледь не втратила найцінніше.

До слова Lida Lee випустила перший трек після розриву з Монатіком, але без нього не обійшлось

Lida Lee мало не пограбували

Артистка розповіла, що все сталося серед білого дня, коли вона виходила з подругою з торгового центру.

Центр міста, досить безлюдно було, йшов дощ, і ми спокійно прямували в бік машини, поки раптом мене не злякав божевільний крик, який лунав з машини, яка їхала праворуч у крайньому ряду. Не пам'ятаю, що відбувалося, але сприйняла крик на свій рахунок. Я обернулася і побачила, що поруч із нами стоять три циганки, і одна з них уже тримає в руках мій мобільний телефон,

– поділилась зірка.

Зловмисники злякалися крику, а тому швидко підійшли до Lida Lee, щоб повернути їй телефон.

"Вони мені почали віддавати його з фразою: "У вас впало". Впало прямо з кишені? Мабуть, була велика та дірява кишеня в моєму пальто", – обурилась на їхні слова співачка.

Lida Lee подякувала дівчині, яка здійняла шум і тим самим врятувала виконавицю від пограбування: "Ви врятували в прямому сенсі мені життя, тому що телефон дуже цінна річ, занадто багато інформації там зберігається.

Додамо, Lida Lee вдалося уникнути пограбування, однак чимало зірок стикнулися з крадіжками: