Ліам Гемсворт вперше після розлучення з Майлі Сайрус вийшов у світ з новою коханою

Відомий австралійський актор Ліам Гемсворт у грудні 2019 року розійшовся зі співачкою Майлі Сайрус. Та днями зірка відвідав світський захід з новою обраницею, моделлю Габріеллою Брукс. Так він офіційно підтвердив роман.

Про роман австралійського актора та зірки "Голодних ігор" Ліама Гемсворта і моделі Габріелли Брукс з'явилися чутки ще наприкінці 2019 року. Інколи папараці фотографували зіркову пару разом, та вдавалося їм це дуже рідко.

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Ліам Гемсворт показав фото з коханою

31-річний актор відвідав благодійну вечерю Gold Dinner 2021 разом із новою обраницею, яка молодша від нього на 6 років. До того ж Ліам опублікував фото з моделлю на особистій сторінці в інстаграмі.

На світському заході Гемсворт та Брукс з'явилися у вбраннях однакового кольору, засвідчуючи, що вони пара. Габріелла приміряла довгу пишну сукню з глибоким декольте, прикрашеним рюшами. Натомість актор обрав темну сорочку та красивий чорний костюм.

Фантастичний вечір, в рамках якого були зібрані необхідні кошти для лікування і багато розказано про одну з найважливіших і складних проблем – психічне здоров'я дітей. Дякую Моніці Сандерс-Вейнберг за організацію вечора і за все, що ви робите для дитячої лікарні Сіднея,

– поділився Гемсворт під фото.

Що відомо про попередні стосунки Ліама Гемсворта