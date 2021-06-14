Ліам Гемсворт вперше після розлучення з Майлі Сайрус вийшов у світ з новою коханою

Відомий австралійський актор Ліам Гемсворт у грудні 2019 року розійшовся зі співачкою Майлі Сайрус. Та днями зірка відвідав світський захід з новою обраницею, моделлю Габріеллою Брукс. Так він офіційно підтвердив роман.
Про роман австралійського актора та зірки "Голодних ігор" Ліама Гемсворта і моделі Габріелли Брукс з'явилися чутки ще наприкінці 2019 року. Інколи папараці фотографували зіркову пару разом, та вдавалося їм це дуже рідко.
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Ліам Гемсворт показав фото з коханою
31-річний актор відвідав благодійну вечерю Gold Dinner 2021 разом із новою обраницею, яка молодша від нього на 6 років. До того ж Ліам опублікував фото з моделлю на особистій сторінці в інстаграмі.
На світському заході Гемсворт та Брукс з'явилися у вбраннях однакового кольору, засвідчуючи, що вони пара. Габріелла приміряла довгу пишну сукню з глибоким декольте, прикрашеним рюшами. Натомість актор обрав темну сорочку та красивий чорний костюм.
Фантастичний вечір, в рамках якого були зібрані необхідні кошти для лікування і багато розказано про одну з найважливіших і складних проблем – психічне здоров'я дітей. Дякую Моніці Сандерс-Вейнберг за організацію вечора і за все, що ви робите для дитячої лікарні Сіднея,
– поділився Гемсворт під фото.
Що відомо про попередні стосунки Ліама Гемсворта
- Австралійський актор мав роман зі співачкою Майлі Сайрус. Виконавиця зустрічалась з актором ще з 2009 року. Втім, через кілька років пара розійшлась.
- Але в січні 2016 року вони знову закрутили роман й навіть заручилися. У грудні 2018 року Майлі одружилась з Ліамом.
- Через постійні конфлікти та інші причини шлюб почав розпадатися після 6 місяців одруження. На початку січня цього року стало відомо, що в грудні 2019 року вони офіційно розлучились. Серце Майлі зараз вільне, а Ліам переїхав в Австралію.
- Подейкували, що Майлі Сайрус знає про роман колишнього з Габріеллою Брукс. Зірка нібито рада, що Гемсворт знайшов своє кохання.