Летиція захопила виходом у квітковій сукні з вишивкою: фото

Королівське подружжя Іспанії влаштувало урочистий обід для Генерального секретаря ООН. На прийом у палаці Летиція одягла небесно-блакитну сукню з квітковою вишивкою.

Тиждень офіційних виходів Філіп VI і Летиція завершили обідом на честь Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, якого нещодавно переобрали на другий термін. Захід влаштували в Королівському палаці Мадрида. Для появи серед чиновників королева Іспанії обрала яскравий look.

До теми Королева Летиція зачарувала образом у сукні від Вікторії Бекхем: фото

Образ королеви Летиції

На урочистому обіді дружина Філіпа VI з'явилась у небесно-блакитні сукні за коліно. Вбрання з пишним низом і прозорими рукавами оздоблене квітковою вишивкою рожевих і червоних кольорів. Розкішна сукня від преміального бренду Carolina Herrera підкреслила витончену фігуру Летиції.

Яскравий образ вона довершила ніжно-рожевим клатчем і туфлями-човниками на високих підборах. Взуття та аксесуари від бренду Magrit. Волосся королева Іспанії вклала рівно, а обличчя, як і належить, прикрила захисною маскою.

Королева Летиція у квітковій сукні / Фото Getty Images

Додамо, цього тижня Летиція та Філіп VI з доньками відвідали захід у Барселоні. У повному складі королівська сім'я Іспанії провела зустріч з лауреатами премії "Принца Жирона". Тоді Летиція підкорила образом у темній сукні з деніму.