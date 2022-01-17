Летиція вийшла у світ у сукні Valentino, яку її свекруха носила 45 років тому

17 січня 2022 , 20:25
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Джерело:

24 канал

Королева Іспанії часто демонструє прихильність до усвідомленого споживання, однак її новий вихід перевершив усі попередні. На офіційний захід Летиція одягла вінтажну сукню, яку носила її свекруха Софія.

У понеділок, 17 січня, Летиція підтримала чоловіка Філіпа VI на урочистому прийомі в Королівському палаці Мадрида. Для зустрічі з дипломатичним корпусом вона обрала аутфіт, який обговорює вся світова преса. 

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Образ Летиції в сукні свекрухи 

На іспанській королеві сукня від Valentino, якій майже пів століття – 45 років. Верх образу – це романтична шифонова блузка ніжно-рожевого кольору з квітковою вишивкою. Тоді як низ – пишна зелена спідниця з високою талією. У цьому платті королева Софія, мати Філіпа VI, відвідувала Німеччину 1977 року. 

Летиція підібрала двоколірні сережки з рубінами і смарагдами, які фантастично поєднувалися з вінтажною сукнею. Волосся Її Величність зібрала у низький хвіст і нанесла легкий макіяж з акцентом на очі, адже вже півтора року не виходить у світ без захисної маски. 

Королева Летиція у вінтажній сукні Valentino, яку носила її свекруха / Фото Getty Images

Філіп VI і Летиція у вінтажній сукні Valentino, яку носила її свекруха / Фото Getty Images

Образи Летиції 2022 року 

  • Для першого виходу королева Іспанії обрала розкішну вечірню сукню темно-синього кольору з приталеним верхом і пишним низом. 
  • Минулого тижня вона здійснила вихід у темно-синьому пальті, кофті та чорних смугастих штанах. 
Автор: Марина Джура