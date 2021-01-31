Відома американська співачка Келлі Роуленд вдруге стала мамою. Вона народила сина. Також зірка виховує 6-річного сина Тайтона від чоловіка Тома Везерспуна.

Джерело: інстаграм Келлі Роуленд

Щасливу звістку виконавиця повідомила, оприлюднивши перше зворушливе фото малюка зі старшим сином.

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Келлі Роуленд вдруге стала мамою

39-річна американська співачка Келлі Роуленд та її 46-річний чоловік, музичний менеджер, Тім Везерспун вдруге стали батьками. У щасливого подружжя народився син, якого назвали Ноа.

Келлі Роуленд народила сина 10 днів тому. Але з шанувальниками вона поділилась новиною тільки у суботу, 30 січня. Вона опублікувала перше зворушливе фото з двома синами. На ньому старший Тайтон лежить біля новонародженого та мило дивиться на нього. Співачка не показала обличчя малюка.

У 21 день 2021 року XXI століття Ноа Джон Везерспун привітав нас! Ми так вдячні,

– написала Келлі Роуленд під фото.



Сини Келлі Роуленд / Фото з інстаграму співачки

Що відомо про вагітність Келлі Роуленд

Про те, що артистка очікує народження другої дитини, вона повідомила особливим способом. Келлі Роуленд знялась у розкішній фотосесії й постала на обкладинці глянцю Women's Health з округлим животом.

Тоді зірка наголосила, що дуже уважно ставиться до свого здоров'я. А також вона не планує йти в декрет, адже хоче потішити прихильників новим музичним альбомом.

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