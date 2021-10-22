Летиція з чоловіком і доньками відвідали урочистий захід: вишуканий образ королеви

Іспанські король Філіп VI та королева Летиція разом з доньками з'явилися на церемонії вручення нагород принцеси Астурійської. Її Величність для світського виходу обрала сукню кольору хакі.

Днями іспанська королівська родина вийшла на світ у повному складі. Король Філіп VI, його дружина Летиція, принцеса Софія, та принцеса Леонор відвідали концерт, присвячений церемонії вручення нагород принцеси Астурійської. Захід відбувався в залі Prince Felipe Auditorium в Ов'єдо.

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Король Філіп VI для світської появи обрав синій смугастий костюм. Натомість принцеси Леонор та Софія постали у монохромних образах – рожевій та синій сукнях і з локонами.

Образ Летиції

Іспанська королева також позувала перед камерами у лаконічному образі. Для відвідин урочистого заходу вона обрала сукню кольору хакі довжини міді з об'ємними рукавами. Родзинкою аутфіту стала бахрома, якою була прикрашена сукня з одного боку.

Її Величність доповнила образ золотистими туфлями-човниками на високих підборах, а також стильним клатчем у тон.

Летиція зібрала волосся у хвіст, а на обличчі зробила макіяж. Уся монарша родина з'явилась на публіці із захисними масками.



Королева Летиція і король Філіп з доньками

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