Лесю Нікітюк захейтили за відпочинок в Африці, звідки шириться новий штам COVID-19

Телезірка Леся Нікітюк влаштувала зимові канікули в Кабо-Верде, що в Африці. На відпочинок вона прилетіла лише вчора, а вже отримала хвилю хейту. Усе тому, що звідти світом шириться новий штам COVID-19 – Омікрон.

З тревел-шоу "Орел і решка" Леся Нікітюк об'їздила пів світу, відтак її важко здивувати закордонними курортами. Саме тому зірка з подругою Валерією полетіла на острів Сал, що в Африці. Однак дівчата обрали не найкращий час для мандрівки.

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Наприкінці листопада в Південній Африці виявили новий штам коронавірусу Омікрон, який називають "найгіршим з усіх штамів". Він стрімко шириться світом, а Україна з 3 грудня ввела заборону на в'їзд іноземців з низки африканських країн. Кабо-Верде серед них немає, але користувачі інстаграму захейтили Лесю Нікітюк за необдуману поїздку.

Всім привіт з Кабо-Верде, останній раз, була тут 4 роки тому, на зйомках "Орла і решки". Правда, тоді жила на безлюдному острові, а зараз на нормальному,

– похизувалась ведуча.

Леся Нікітюк на відпочинку в Африці / Фото з інстаграму ведучої

Реакція мережі на відпустку Лесі Нікітюк в Африці

У мережі цікавляться, чи зумисно телезірка обрала для відпочинку Африку, щоб привезти в Україну Омікрон:

"В'їзд в Україну з Африки, заборонено. Будеш там, Лесю, зустрічати Новий рік";

"Дістали вже ці нескінченні шастання зірок по всій планеті. А потім вони привозять у країну нові штами! Давайте всі дружно далі розчулюватися красивими фоточками з Африки, де зараз вирує Омікрон. Хай би там і лишалася" ;

; "Ти за Омікроном поїхала?";

"Омікроном не вези нам" ;

; "Леся в Африці? Туди ж зараз не можна";

"Омікрон позаду підкрадається".

дієвим захистом від COVID-19 є вакцинація! Щеплені люди теж хворіють, але в них значно менші ризики госпіталізації та смерті.