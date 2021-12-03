С тревел-шоу "Орел и решка" Леся Никитюк объездила полмира, поэтому ее трудно удивить зарубежными курортами. Именно поэтому звезда с подругой Валерией полетела на остров Сал, что в Африке. Однако девушки выбрали не лучшее время для путешествия.
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В конце ноября в Южной Африке обнаружили новый штамм коронавируса Омикрон, который называют "худшим из всех штаммов". Он стремительно распространяется по миру, а Украина с 3 декабря ввела запрет на въезд иностранцев из ряда африканских стран. Кабо-Верде среди них нет, но пользователи инстаграма захейтили Лесю Никитюк за необдуманную поездку.
Всем привет из Кабо-Верде, в последний раз, была здесь 4 года назад, на съемках "Орла и решки". Правда, тогда жила на безлюдном острове, а сейчас на нормальном,
– похвасталась ведущая.
Леся Никитюк на отдыхе в Африке / Фото из инстаграма ведущей
Реакция сети на отпуск Леси Никитюк в Африке
В сети интересуются, специально ли телезвезда выбрала для отдыха Африку, чтобы привезти в Украину Омикрон:
- "Въезд в Украину из Африки, запрещен. Будешь там, Леся, встречать Новый год";
- "Достали уже эти бесконечные шуршания звезд по всей планете. А потом они привозят в страну новые штаммы! Давайте все дружно дальше умиляться красивыми фоточками из Африки, где сейчас бушует Омикрон. Пусть бы там и оставалась";
- "Ты за Омикроном поехала?";
- "Омикрон не вези нам";
- "Леся в Африке? Туда же сейчас нельзя";
- "Омикрон сзади подкрадывается".