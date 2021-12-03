З тревел-шоу "Орел і решка" Леся Нікітюк об'їздила пів світу, відтак її важко здивувати закордонними курортами. Саме тому зірка з подругою Валерією полетіла на острів Сал, що в Африці. Однак дівчата обрали не найкращий час для мандрівки.
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Наприкінці листопада в Південній Африці виявили новий штам коронавірусу Омікрон, який називають "найгіршим з усіх штамів". Він стрімко шириться світом, а Україна з 3 грудня ввела заборону на в'їзд іноземців з низки африканських країн. Кабо-Верде серед них немає, але користувачі інстаграму захейтили Лесю Нікітюк за необдуману поїздку.
Всім привіт з Кабо-Верде, останній раз, була тут 4 роки тому, на зйомках "Орла і решки". Правда, тоді жила на безлюдному острові, а зараз на нормальному,
– похизувалась ведуча.
Леся Нікітюк на відпочинку в Африці / Фото з інстаграму ведучої
Реакція мережі на відпустку Лесі Нікітюк в Африці
У мережі цікавляться, чи зумисно телезірка обрала для відпочинку Африку, щоб привезти в Україну Омікрон:
- "В'їзд в Україну з Африки, заборонено. Будеш там, Лесю, зустрічати Новий рік";
- "Дістали вже ці нескінченні шастання зірок по всій планеті. А потім вони привозять у країну нові штами! Давайте всі дружно далі розчулюватися красивими фоточками з Африки, де зараз вирує Омікрон. Хай би там і лишалася";
- "Ти за Омікроном поїхала?";
- "Омікроном не вези нам";
- "Леся в Африці? Туди ж зараз не можна";
- "Омікрон позаду підкрадається".