Леся Нікітюк зустрілась з Володимиром Золкіним, який допитує полонених росіян: несподівані фото

Українська ведуча Леся Нікітюк зустрілась з активістом і блогером Володимиром Золкіним, який проводить інтерв'ю з полоненими окупантами. Вона показала спільні фото й поділилась враженнями.

Українська телеведуча Леся Нікітюк зустрілась з журналістом і блогером Володимиром Золкіним. Він бере інтерв'ю у російських полонених окупантів.

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Леся Нікітюк з Володимиром Золкіним

Телеведуча опублікувала спільні фото з активістом, зроблені в "Ле Маршрутці". Леся зізналась, що вражена стриманістю Золкіна.

Впевнена ви знаєте Володимира. Скажу від себе, я дуже вражена його сталевою витримкою, його спокоєм, врівноваженістю, толерантністю. Бо спілкуючись з цією… нечистю, і щоб, ні разу не матюкнутись, не розізлитись, не впи**ячити, це дійсно треба мати залізні нерви!

– поділилась Леся Нікітюк.



Леся Нікітюк і Володимир Золкін / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк

Леся Нікітюк і Володимир Золкін / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк

Спільні фото Лесі Нікітюк та Володимира Золкіна здивували мережу. Ведуча також поцікавилась у фанів, що вони запитали б окупантів, якби були на місці журналіста. Підписники відповіли:

"У всіх одне питання "чого приперлися?"";

"А що їх питати? Поміж очей кулю і все";

"Не питала б нічого, катувала, і вбивала б кожну сволоту";

"Як їм спиться і як вони можуть жити після того, що тут роблять? А ще краще спитати в їхніх жінок, як їм лягати в ліжко з вбивцею і гвалтівником дітей";

"Я б їх не питала, а вбивала на місці";

"Питань було б багато, але чи є сенс їх питати";

"Коли вони підуть не нас вбивати, а свого царька скидати?".