"Сексуально та молодіжно": Леся Нікітюк вразила шанувальників зміною іміджу

Телеведуча Леся Нікітюк вирішила змінити імідж до зйомок шоу. Зірка показала нові фото та зізналася, що оновила зачіску та колір волосся. Шанувальники "засипали" її компліментами.

Нікітюк зізналася, що змінила імідж для нового сезону шоу "Хто зверху?". Додамо, що зірка також любить аналізувати стиль інших – нещодавно вона висміяла дивакуваті образи на Met Gala 2023.

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Леся Нікітюк поекспериментувала над своєю зовнішністю та поділилася результатом з підписниками. Зокрема, телеведуча змінила зачіску та колір волосся.



Леся Нікітюк змінила імідж / Фото з ї інстаграму

Нікітюк зробила подовжений боб-каре з чубчиком та американське мелірування (коли використовується не один відтінок для фарбування, а декілька й освітлення пасм по всій довжині).

"Це буде максимально сексуально, молодіжно та грайливо", – зазначив перукар. Зазначимо, що її образ оновив перукар-стиліст Михайло Рудишин, який вже вісім років працює з її волоссям. Він навіть зробив для Нікітюк кілька зачісок.



Леся Нікітюк показала зачіски з новим кольором волосся / Фото з її інстаграм-сторіс

Крім того, у коментарях новий образ Лесі вже оцінили Павло Зібров, Наталка Денисенко та Ірина Сопонару.

"Я викликаю поліцію! І ти, Лесю, будеш заарештована. За те, що дуже сексуальна!", — написала Сопонару. "Красуня", — зазначили Зібров і Денисенко.

Інші підписники теж "засипали" зірку компліментами:

"Ух, шикардесна".

"Можу лише в хорошому сенсі вам позаздрити. Шикарно вийшло!"

"Богиня!!"

"Люксична кобіта".

"Неймовірна".

"Притула жалкуватиме".

"Яка гарна".

До слова, нещодавно Леся Нікітюк познайомила шанувальників з родичем, який родом з Індії. Вона постала в образі індійки та приміряла вбрання дружини Авдендра. На фото Нікітюк позувала у кількох сарі – чорно-рожевому вбранні з принтом, синьому в горошок та темно-рожевом.