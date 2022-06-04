Леся Нікітюк заколабила зі Степаном Гігою: як звучить "Цей сон", в якому на Росії "підгорає"
Джерело:ютуб-канал Лесі Нікітюк
На час війни Леся Нікітюк перекваліфікувалася з телеведучої у волонтерку, але піднімати настрій своїй багатомільйонній публіці не забуває. Цього разу зірка потішила ще й фанатів Степана Гіги – переспівала його "Цей сон".
34-річна Леся Нікітюк випустила колабу з легендою української естради і народним артистом України Степаном Гігою. 4 червня його хіт "Цей сон", випущений 17 років тому, зазвучав по-новому.
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Леся Нікітюк заколабила "Цей сон" зі Степаном Гігою
Телеведуча заспівала про страшний сон росіян, де на Красній площі – полігон, на Курилах – японці, у Мавзолеї – Степан Бандера, а на федеральних канал – Арестович.
Сміятися з росіян не набридне, напевно, ніколи, тому що вони регулярно підкидають нові приводи для стьобу. Нова пісня – спроба уявити, що буде з росіянами, якщо втіляться в життя їх найбільші страхи. Ця історія для підняття морального духу українців,
– прокоментувала Леся Нікітюк для "Нового каналу".
"Ми сильні та обов'язково переможемо! І ця пісня заряджена на перемогу! З нами Бог, з нами правда, з нами ЗСУ – всі захисники та захисниці", – натхненно додала зірка.
Леся Нікітюк – Цей сон: дивіться відео онлайн
Текст пісні "Цей сон" Лесі Нікітюк
Україна вернула кордон!
Красна площа тепер – полігон.
За Уралом панує Китай,
А Курили — японський то край.
На Росії щодня повна діч,
І тривога лунає всю ніч!
"Ще не вмерла" співають в ОРДЛО,
А у бункері здохло пуйло!
Цей сон, цей сон,
Мені щоночі сниться.
Крізь сон, крізь сон
Моє лице сміється.
Цей сон, цей сон
Мене не покидає –
Яка краса,
Коли там підгорає!
Бачать орки вночі страшний сон,
Як надзюрив на них пес Патрон,
А цигани приблизно за рік
Розпилили північний потік.
У ефірах на "раша-тудей"
Арестович лякає людей,
В мавзолеї Бандера лежить,
І "Червона калина" звучить!
Цей сон, цей сон,
Мені щоночі сниться.
Крізь сон, крізь сон
Моє лице сміється.
Цей сон, цей сон
Мене не покидає –
Яка краса,
Коли там підгорає!
До слова, це не перший гумористичний трек Лесі Нікітюк:
- наприкінці березня вона випустила пісню-тролінг про біологічну зброю – "Сіла птаха". Це ремікс на найвідомішу пісню композитора Ігоря Поклада, яку виконує Ніна Матвієнко. У ньому ведуча заспівала про жовтокрилу птаху, яка робить дітей схожими на Бандеру та стирає з пам'яті російську мову;
- згодом Леся Нікітюк присвятила пісню російському крейсеру "Москва", який 14 квітня пішов у відомому напрямку – затонув. Вона про те, як "збісився "Нептун" і ракетами прицільно моряків відправив на х*й".