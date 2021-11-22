Леся Нікітюк захопила ефектним образом в Італії: фото в шовковій блузі та трендових штанах

22 листопада 2021 , 15:16
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Джерело:

інстаграм Лесі Нікітюк

Днями Леся Нікітюк відправилась у відпустку в Італію. Вона зупинилась у 5-зірковому готелі у Флоренції й влаштувала люксовий відпочинок. Для виходу зірка обрала ефектний look – жовтогарячу блузу та трендові штани з розрізами.

На виході з елітного готелю Леся Нікітюк влаштувала професійну фотосесію у стилі папараці. Для нових кадрів в інстаграм-профілі вона прибралась як на червону доріжку. У такому look українську ведучу легко могли сплутати з зіркою Голлівуду, адже світові знаменитості полюбляють Флоренцію. 

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Образ Лесі Нікітюк в Італії 

Телеведуча одягла шовкову блузку жовтогарячого кольору з об'ємними рукавами та бантом-краваткою. Під верх у стилі перших леді вона підібрала обтислі чорні штани з високою талією та трендовими розрізами знизу. Цей ансамбль доповнили чоботи на підборах – чорні з золотистими блискітками. 

Для світського виходу Леся Нікітюк прихопила масивний чорний клатч, а образ доповнила розкішними аксесуарами – сережками, каблучками та годинником. Волосся вона вклала рівно й нанесла денний макіяж, який ідеально виглядав у кадрі. 

Флоренція мене надихає,
– лаконічно прокоментувала Леся Нікітюк. 

Леся Нікітюк в ефектному образі / Фото з інстаграму ведучої

Леся Нікітюк в ефектному образі / Фото з інстаграму ведучої

Леся Нікітюк в ефектному образі / Фото з інстаграму ведучої

Зауважимо, Леся Нікітюк не єдина зірка українського шоу-бізу, яка поїхала в Італію восени: 

  • на початку листопада в регіоні Тосканія відпочивав мультиартист Монатік з дружиною і друзями. Їхня велика компанія навіть спробувала традиційну розвагу італійських монархів – полювала на трюфелі
  • з Італії нещодавно повернулись Джамала з чоловіком Бекіром. Їхня перша за багато років романтична подорож пройшла в місті Неаполь. 
Автор: Марина Джура