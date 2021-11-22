Леся Нікітюк захопила ефектним образом в Італії: фото в шовковій блузі та трендових штанах
Джерело:інстаграм Лесі Нікітюк
Днями Леся Нікітюк відправилась у відпустку в Італію. Вона зупинилась у 5-зірковому готелі у Флоренції й влаштувала люксовий відпочинок. Для виходу зірка обрала ефектний look – жовтогарячу блузу та трендові штани з розрізами.
На виході з елітного готелю Леся Нікітюк влаштувала професійну фотосесію у стилі папараці. Для нових кадрів в інстаграм-профілі вона прибралась як на червону доріжку. У такому look українську ведучу легко могли сплутати з зіркою Голлівуду, адже світові знаменитості полюбляють Флоренцію.
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Образ Лесі Нікітюк в Італії
Телеведуча одягла шовкову блузку жовтогарячого кольору з об'ємними рукавами та бантом-краваткою. Під верх у стилі перших леді вона підібрала обтислі чорні штани з високою талією та трендовими розрізами знизу. Цей ансамбль доповнили чоботи на підборах – чорні з золотистими блискітками.
Для світського виходу Леся Нікітюк прихопила масивний чорний клатч, а образ доповнила розкішними аксесуарами – сережками, каблучками та годинником. Волосся вона вклала рівно й нанесла денний макіяж, який ідеально виглядав у кадрі.
Флоренція мене надихає,
– лаконічно прокоментувала Леся Нікітюк.
Леся Нікітюк в ефектному образі / Фото з інстаграму ведучої
Леся Нікітюк в ефектному образі / Фото з інстаграму ведучої
Леся Нікітюк в ефектному образі / Фото з інстаграму ведучої
Зауважимо, Леся Нікітюк не єдина зірка українського шоу-бізу, яка поїхала в Італію восени:
- на початку листопада в регіоні Тосканія відпочивав мультиартист Монатік з дружиною і друзями. Їхня велика компанія навіть спробувала традиційну розвагу італійських монархів – полювала на трюфелі;
- з Італії нещодавно повернулись Джамала з чоловіком Бекіром. Їхня перша за багато років романтична подорож пройшла в місті Неаполь.