На виході з елітного готелю Леся Нікітюк влаштувала професійну фотосесію у стилі папараці. Для нових кадрів в інстаграм-профілі вона прибралась як на червону доріжку. У такому look українську ведучу легко могли сплутати з зіркою Голлівуду, адже світові знаменитості полюбляють Флоренцію.

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Образ Лесі Нікітюк в Італії

Телеведуча одягла шовкову блузку жовтогарячого кольору з об'ємними рукавами та бантом-краваткою. Під верх у стилі перших леді вона підібрала обтислі чорні штани з високою талією та трендовими розрізами знизу. Цей ансамбль доповнили чоботи на підборах – чорні з золотистими блискітками.

Для світського виходу Леся Нікітюк прихопила масивний чорний клатч, а образ доповнила розкішними аксесуарами – сережками, каблучками та годинником. Волосся вона вклала рівно й нанесла денний макіяж, який ідеально виглядав у кадрі.

Флоренція мене надихає,

– лаконічно прокоментувала Леся Нікітюк.

Леся Нікітюк в ефектному образі / Фото з інстаграму ведучої

Леся Нікітюк в ефектному образі / Фото з інстаграму ведучої