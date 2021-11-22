На выходе из элитного отеля Леся Никитюк устроила профессиональную фотосессию в стиле папарацци. Для новых кадров в инстаграм-профиле она нарядилась как на красную дорожку. В таком look украинскую ведущую легко могли спутать со звездой Голливуда, ведь мировые знаменитости любят Флоренцию.
К теме Леся Никитюк показала образ с вечеринки: эффектные фото в черном костюме
Образ Леси Никитюк в Италии
Телеведущая надела шелковую блузку оранжевого цвета с объемными рукавами и бантом-галстуком. Под верх в стиле первых леди она подобрала облегающие черные брюки с высокой талией и трендовыми разрезами снизу. Этот ансамбль дополнили сапоги на каблуке – черные с золотистыми блестками.
Для светского выхода Леся Никитюк прихватила массивный черный клатч, а образ дополнила роскошными аксессуарами – серьгами, кольцами и часами. Волосы она уложила ровно и нанесла дневной макияж, который идеально смотрелся в кадре.
Флоренция меня вдохновляет,
– лаконично прокомментировала Леся Никитюк.
Леся Никитюк в эффектном образе / Фото из инстаграма ведущей
Леся Никитюк в эффектном образе / Фото из инстаграма ведущей
Леся Никитюк в эффектном образе / Фото из инстаграма ведущей
Заметим, Леся Никитюк не единственная звезда украинского шоу-биза, которая уехала в Италию осенью:
- в начале ноября в регионе Тоскания отдыхал мультиартист Монатик с женой и друзьями. Их большая компания даже попробовала традиционное развлечение итальянских монархов – охотилась на трюфели;
- из Италии недавно вернулись Джамала с мужем Бекиром. Их первое за много лет романтическое путешествие прошло в городе Неаполь.