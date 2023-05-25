Леся Нікітюк неочікувано прокоментувала конфлікт з Дурнєвим: "Це все повна фігня"

Телеведуча Леся Нікітюк прокоментувала конфлікт з Олексієм Дурнєвим, якому заборонила піаритися на її імені. В ефірі розважального шоу "єПитання" вона заявила, що ніколи не сварилася з ютубером.

Учасникам 10 випуску потрібно було назвати імена відомих чоловіків, з якими українки хотіли б піти на побачення. Даша Астаф'єва, як капітан команди ведучих кулінарних шоу, припустила, що окрім Зеленського, Залужного та Притули в цьому списку може бути її друг Олексій Дурнєв.

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Леся Нікітюк прокоментувала конфлікт з Дурнєвим

"Лесю, не ображайся. Я вважаю, що це Олексій Дурнєв", – заявила Даша Астаф'єва, натякаючи на публічний конфлікт ведучих, і навіть пообіцяла їх звести.

А чого я маю ображатися? Ми з ним ніколи навіть і не сварилися, це все придуманий хайп в Інтернеті. Ніхто не може домізкувати, що це все повна фігня,

– відреагувала Леся Нікітюк.

Тут слід прояснити, що знаменитості недолюблюють одне одного через проєкт "Дурнєв дивиться сторіз". В одному з інтерв'ю Олексій розповідав, що коли тільки запустив шоу на ютубі, ведуча підтримала його й навіть просила обговорювати її побільше. Однак за кілька місяців зателефонувала сказати, що "це вже занадто" і досить піаритися на її імені. Дурнєв продовжив коментувати сторіс колеги, але почав називати "людиною, чиє ім'я заборонено вимовляти вголос".

Після цього між ними сталася публічна перепалка. Блогер пожартував, що дівчата зі зростом 183 сантиметри можуть працювати "лише на залізниці", а "всі красиві – невисокі". Леся Нікітюк відповіла, що Дурнєв перейшов усі межі та зняла відео в пілотці провідниці, в якому передала "привіт" Маші Єфросиніній з 12 вагону та Каті Осадчій з 16-го, адже ці її колеги-телеведучі теж зростом вище 180 сантиметрів.