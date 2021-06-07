Леся Нікітюк відсвяткувала 40 річницю шлюбу батьків: фото

Успішна українська телеведуча Леся Нікітюк повідомила, що цього тижня її батьки відзначають 40 років спільного життя – рубінове весілля. Зірка показала зворушливе фото найрідніших та продемонструвала стильний образ.

Батьки української телеведучої Лесі Нікітюк – Іван та Катерина Нікітюки – відзначають 40 річницю весілля. Зіркова донька приєдналась до святкування та опублікувала миловидні фото батьків на особистій сторінці в інстаграмі.

Дивіться також Настя Каменських розповіла чуттєву історію кохання батьків

Батьки Лесі Нікітюк святкують 40 років спільного життя

Телеведуча та її найрідніші разом відсвяткували річницю шлюбу, посидівши у домашній атмосфері в альтанці з келихом вина. Усміхнені батьки зірки продемонстрували на камеру срібні обручки, які носять вже 40 років.

Великий бокал підіймаю за батьків. Сьогодні вони святкують річницю весілля! 40 років разом, у горі й радості у бідності й не дуже багатстві. Мама Кет і Ів-Сент-Іван, щоб ви мені були здорові,

– написала Леся Нікітюк.

Знаменитість позувала перед камерою у стильному образі. Вона приміряла смугастий топ, який задерла, щоб продемонструвати підтягнутий живіт, а також чорні лосини. Леся Нікітюк вирівняла та розпустила волосся, а на обличчі зробила гарний макіяж у нюдових відтінках.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Реакція мережі

Прихильників Лесі Нікітюк зачарували світлини її батьків. У коментарях вони поділилися враженнями від фото та приєдналися до привітань з рубіновим весіллям: