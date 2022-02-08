Леся Нікітюк відпочиває в Таїланді: ефектні фото зірки

Відома українська ведуча Леся Нікітюк відправилась на відпочинок. Зірка поділилась ефектними фото з Таїланду.

Успішна українська блогерка та телеведуча Леся Нікітюк відправилась на зимові канікули. Місцем свого відпочинку вона обрала Пхукет, що в Таїланді.

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Леся Нікітюк на Таїланді

Знаменитість активно проводить час у Таїланді. Вона гуляє нічним містом, куштує місцеву їжу та засмагає на пляжах.

Леся Нікітюк також ділиться знімками з відпочинку на особистій сторінці. Вона показала кадри, на яких позувала на пляжі біля пальми. Зірка постала перед камерою у золотистому купальнику від Bikki Swimwear вартістю 215 доларів (близько 6 тисяч гривень).

Ведуча доповнила свій образ чорним ланцюжком на шиї. Вона розпустила волосся та зробила легкий макіяж.

Боже, а що це блищить на Пхукеті? А це я! Я – золото,

– написала Нікітюк під фото.



Леся Нікітюк / Фото з інстаграму зірки



Леся Нікітюк / Фото з інстаграму зірки

Нові фото Лесі Нікітюк зібрали за кілька годин понад 100 тисяч вподобань та безліч коментарів від інших знаменитостей та шанувальників: