Успешная украинская блогерша и телеведущая Леся Никитюк отправилась на зимние каникулы. Местом своего отдыха она выбрала Пхукет в Таиланде.
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Леся Никитюк на Таиланде
Знаменитость активно проводит время в Таиланде. Она гуляет по ночному городу, пробует местную еду и загорает на пляжах.
Леся Никитюк также делится снимками с отдыха на личной странице. Она показала кадры, на которых позировала на пляже возле пальмы. Звезда предстала перед камерой в золотистом купальнике от Bikki Swimwear стоимостью 215 долларов (около 6 тысяч гривен).
Ведущая дополнила свой образ черной цепочкой на шее. Она распустила волосы и сделала легкий макияж.
Боже, а что это блестит на Пхукете? Это я! Я – золото,
– написала Никитюк под фото.
Леся Никитюк / Фото из инстаграма звезды
Леся Никитюк / Фото из инстаграма звезды
Новые фото Леси Никитюк собрали за несколько часов более 100 тысяч лайков и множество комментариев от других знаменитостей и поклонников:
- "Господи, ну какая же ты красавица";
- "Самые красивые ноги Украины. Каждый раз удивляюсь, как они такие длинные";
- "Наше Хмельницкое золото, высшей пробы!";
- "Волшебная девушка и классная ведущая";
- "Красавица какая";
- "От блеска вашей красоты сейчас ослепну";
- "Какое красивое солнышко".