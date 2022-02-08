Успішна українська блогерка та телеведуча Леся Нікітюк відправилась на зимові канікули. Місцем свого відпочинку вона обрала Пхукет, що в Таїланді.
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Леся Нікітюк на Таїланді
Знаменитість активно проводить час у Таїланді. Вона гуляє нічним містом, куштує місцеву їжу та засмагає на пляжах.
Леся Нікітюк також ділиться знімками з відпочинку на особистій сторінці. Вона показала кадри, на яких позувала на пляжі біля пальми. Зірка постала перед камерою у золотистому купальнику від Bikki Swimwear вартістю 215 доларів (близько 6 тисяч гривень).
Ведуча доповнила свій образ чорним ланцюжком на шиї. Вона розпустила волосся та зробила легкий макіяж.
Боже, а що це блищить на Пхукеті? А це я! Я – золото,
– написала Нікітюк під фото.
Леся Нікітюк / Фото з інстаграму зірки
Леся Нікітюк / Фото з інстаграму зірки
Нові фото Лесі Нікітюк зібрали за кілька годин понад 100 тисяч вподобань та безліч коментарів від інших знаменитостей та шанувальників:
- "Господи, ну яка ж ти красуня";
- "Найкрасивіші ноги України. Кожного разу дивуюся, як вони такі довгі";
- "Наше Хмельницьке золото, вищої проби!";
- "Чарівна дівчина і класна ведуча";
- "Красуня яка";
- "Від блиску вашої краси зараз осліпну";
- "Яке красиве сонечко".