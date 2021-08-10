Леся Нікітюк відпочиває на батьківщині Роналду: ефектні фото з Португалії
Джерело:інстаграм Лесі Нікітюк
У рамках тревел-шоу телеведуча Леся Нікітюк об'їздила пів світу, тому для відпочинку обирає найкращі курорти. У понеділок, 9 серпня, вона прилетіла на Мадейру, де народився футболіст Кріштіану Роналду.
У Португалії Леся Нікітюк оселилась у 16-поверховому готелі з 5 зірками та виглядом на океан. Народна улюблениця пожартувала, що обрала цей напрямок для зустрічі з футболістом-мільярдером.
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Роналду днями буде на Мадейрі, за годину зібрала речі й прилетіла сюди. Одягла сукню, нафарбувалась, стою і чекаю,
– з гумором зазначила Леся Нікітюк.
"Для мене повернутися на Мадейру – це ностальгія. Я була тут чотири роки тому з програмою "Орел і решка". Кажуть, відтоді Мадейра дуже змінилася, та і я вже не та. Як кажуть у нас на Хмельниччині, який Міконос, яка Ібіца, вам вже давно за 30. Тепер тільки найстаріший курорт Європи – Мадейра", – додала ведуча.
Образ Лесі Нікітюк у Португалії
На терасі 5-зіркого готелю зірка продемонструвала розкішний образ. Вона одягла обтислу сукню салатового кольору з пікантним декольте та розрізом до стегон. До слова, раніше в такому вбранні з'являлась акторка Лілія Ребрик.
Леся Нікітюк довершила жіночний образ зелено-рожевою хустинкою, якою зібрала волосся у стильний пучок. Зону декольте вона прикрасила намистом з перлами, а на обличчя нанесла легкий макіяж. У такому фантастичному вигляді ведуча вечеряла в ресторані з видом на океан.
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Літній відпочинок Лесі Нікітюк
- На початку червня знаменитість засмагала в Туреччині, куди відправилась з племінницями.
- Останні дні липня Нікітюк провела на пляжі в Чорногорії, де насолоджувалась літом з друзями.
- Ведуча встигла порелаксувати на українських курортах. З батьками вона відпочивала на Дністрі, у туристичному комплексі в Чернівецькій області.