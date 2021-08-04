Леся Нікітюк мандрує Україною: фото серед соняшників

Успішна телеведуча та блогерка Леся Нікітюк відпочивала в Чорногорії. Нещодавно вона повернулася з цієї країни й тепер мандрує рідною землею. Днями зірка поширила фото, де постала перед камерою посеред соняшників. Також привернув увагу літній образ знаменитості та те, що вона була без макіяжу.

Чимало відомих людей надають перевагу відпочинку закордоном. Проте мандрівки Батьківщиною є не менш цікавими. Це на власному прикладі демонструє Леся Нікітюк. Вона активно ділиться яскравими моментами з життя з підписниками, тому й декілька атмосферних кадрів серед українського поля не змогла оминути увагою.

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Леся Нікітюк серед соняшників

Ймовірно, телеведуча їхала кудись і, побачивши ціле поле соняшників, вирішила зупинитися. Леся обожнює фото, тому не стратила можливості зробити декілька кадрів під час гарного заходу сонця. Вона постала перед камерою серед неймовірно красивих квітів.

На фотографії Нікітюк зображена в білому костюмі, що складався з шортів, топу і сорочки, яку дівчина не застібала. Коротке волосся вона вклала рівно, а на обличчя не наносила косметику. Серед аксесуарів аутфіт довершили численні ланцюжки на шиї.



Леся Нікітюк серед соняшників / Фото з інстаграму блогерки

Нагадаємо, нещодавно Леся опанувала найпопулярнішу водну розвагу цього сезону – сапборд. І зробила це також в Україні. У спекотний вихідний телеведуча відпочивала на березі Дніпра, плавала у прохолодній водичці.