Юлія Саніна показує концерті вбрання в інстаграмі. За її сторінкою стежать 666 тисяч користувачів мережі, які нетерпляче чекають на кожен допис і активно коментують його.

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Концертні образи Юлії Саніної

Кожен образ виконавиці – неповторний. Саніна обирає неординарний одяг, який щоразу довершує зачіскою та макіяжем. Артистка не боїться експериментувати з перуками, які гармонійно поєднує з вбранням.

Підготовкою образів для виступів займається стиліст гурту The Hardkiss. Він готує аутфіти для кожного концерту, а перед гастролями особливо ретельно працює над створенням образів, оскільки вони потрібні різні для усіх концертів.

Якими аутфітами Юлія дивувала останнім часом – дивіться далі у добірці Showbiz 24.



Концертний образ Юлії Саніної / Фото з інстаграму співачки



Концертний образ Юлії Саніної / Фото з інстаграму співачки



Концертний образ Юлії Саніної / Фото з інстаграму співачки



Концертний образ Юлії Саніної / Фото з інстаграму співачки



Концертний образ Юлії Саніної / Фото з інстаграму співачки



Концертний образ Юлії Саніної / Фото з інстаграму співачки



Концертний образ Юлії Саніної / Фото з інстаграму співачки



Концертний образ Юлії Саніної / Фото з інстаграму співачки



Концертний образ Юлії Саніної / Фото з інстаграму співачки



Концертний образ Юлії Саніної / Фото з інстаграму співачки



Концертний образ Юлії Саніної / Фото з інстаграму співачки



Концертний образ Юлії Саніної / Фото з інстаграму співачки



Концертний образ Юлії Саніної / Фото з інстаграму співачки



Концертний образ Юлії Саніної / Фото з інстаграму співачки



Концертний образ Юлії Саніної / Фото з інстаграму співачки



Концертний образ Юлії Саніної / Фото з інстаграму співачки



Концертний образ Юлії Саніної / Фото з інстаграму співачки



Концертний образ Юлії Саніної / Фото з інстаграму співачки



Концертний образ Юлії Саніної / Фото з інстаграму співачки



Концертний образ Юлії Саніної / Фото з інстаграму співачки



Концертний образ Юлії Саніної / Фото з інстаграму співачки

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Концертний образ Юлії Саніної / Фото з інстаграму співачки



Концертний образ Юлії Саніної / Фото з інстаграму співачки