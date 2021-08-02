На выходных народная любимица отдыхала на Днепре и решила попробовать сапборд. Эта активность стала одним из самых популярных столичных развлечений, ведь покорила Катю Осадчую, Юрия Горбунова, Настю Каменских, чету Бабкиных, Дашу Астафьеву, бывшую жену Остапчука Елену Войченко и других.

Читайте также Лилия Ребрик отдыхает с мужем в Болгарии: фото на фоне моря

33-летняя Леся Никитюк зафиксировала свое первое катание на сапборде. С веслом в руках она ловко маневрировала по Днепру.

Для популярного летнего развлечения ведущая подобрала один из самых красивых купальников из своего гардероба. На ней сплошной наряд розово-мятного цвета с обнаженной спиной, высокими разрезами и вырезами на талии. Под него Никитюк подобрала стильный козырек от солнца.

Леся Никитюк в купальнике / Фото из инстаграма ведущей



Леся Никитюк на сапборде / Фото из инстаграма ведущей

Неудивительно, что фолловеров Леси Никитюк поразил не так ее активный отдых, как идеальная подтянутая фигура, над которой она работает в спортзале. Пользователи Инстаграма засыпали звезду комплиментами.