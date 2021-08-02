На выходных народная любимица отдыхала на Днепре и решила попробовать сапборд. Эта активность стала одним из самых популярных столичных развлечений, ведь покорила Катю Осадчую, Юрия Горбунова, Настю Каменских, чету Бабкиных, Дашу Астафьеву, бывшую жену Остапчука Елену Войченко и других.
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33-летняя Леся Никитюк зафиксировала свое первое катание на сапборде. С веслом в руках она ловко маневрировала по Днепру.
Для популярного летнего развлечения ведущая подобрала один из самых красивых купальников из своего гардероба. На ней сплошной наряд розово-мятного цвета с обнаженной спиной, высокими разрезами и вырезами на талии. Под него Никитюк подобрала стильный козырек от солнца.
Леся Никитюк в купальнике / Фото из инстаграма ведущей
Леся Никитюк на сапборде / Фото из инстаграма ведущей
Неудивительно, что фолловеров Леси Никитюк поразил не так ее активный отдых, как идеальная подтянутая фигура, над которой она работает в спортзале. Пользователи Инстаграма засыпали звезду комплиментами.
- "Фигурка идеальная, ножки-бомба";
- "Я тоже хочу такую фигуру";
- "Тренировки дают о себе знать. Умница, время зря не теряешь";
- "Фигурка огонь".