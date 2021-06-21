Леся Нікітюк розсекретила, яка діяльність приносить їй більший дохід

Українська телеведуча Леся Нікітюк бере участь у різноманітних шоу, а також веде особистий блог в інстаграмі. Зірка зізналась, що сторінка приносить їй значно більше доходу, аніж телебачення.

Успішна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк чимало часу приділяє соціальним мережам. Її сторінка в інстаграмі налічує близько 3,7 мільйона підписників, а кожне нове фото набирає понад 50 тисяч вподобань.

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Леся Нікітюк про свій дохід

Знаменитість розсекретила, що саме блог в інстаграмі приносить мало не всю частину її доходу. Тоді як на телебаченні, за словами ведучої, вона працює ледь не безплатно.

За минулий рік в мене було одне шоу "Хто зверху?" на каналі й ми всі майже просиділи без роботи, я дуже тішуся, що я встигла потрапити в цей вагон соцмереж та молоді,

– зізналась Леся Нікітюк.

Зазначимо, раніше блогерка наголошувала, що ні за які гроші не готова піти з телебачення. На її думку, вона не зможе бути домогосподаркою, адже любить свою роботу. Та, можливо, тепер Леся Нікітюк змінила свою думку на користь особистого блогу.

Леся Нікітюк розповіла про річницю весілля батьків

Зірка розповіла, що в дитинстві її родину пограбували й викрали все золото. Серед коштовностей були 2 обручки та перстень, який батько Лесі подарував мамі на заручини. Тож на річницю весілля, яка відбулась 2 тижні тому, дівчина вирішила подарувати рідним обручки.

"Я купила їм зі срібла, але класні, сучасні обручки, вгадала з розміром, кажу: "Мамо, подобається моя каблучка? Ану давай одягну". Ага, трішки більше. Пішла до магазину, купила їм по обручці. Мама варила вареники, тато підійшов: "Давай я тобі вареники допоможу ліпити". Мама: "Ой, іди, що ти там вмієш?", повертається, а він стоїть з обручкою, одягнув їй на пальчик, потім сфотографувалися, повечеряли", – розповіла блогерка.