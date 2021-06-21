Успешная украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк много времени уделяет социальным сетям. Ее страница в инстаграме насчитывает около 3,7 миллиона подписчиков, а каждое новое фото набирает более 50 тысяч лайков.

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Леся Никитюк о своем доходе

Знаменитость рассекретила, что именно блог в инстаграме приносит едва ли не всю часть ее дохода. Тогда как на телевидении, по словам ведущей, она работает чуть ли не бесплатно.

За прошлый год у меня было одно шоу "Кто сверху?" на канале и мы все почти просидели без работы, я очень рада, что успела попасть в этот вагон соцсетей и молодежи,

– призналась Леся Никитюк.

Отметим, ранее блогерша подчеркивала, что ни за какие деньги не готова уйти с телевидения. По ее мнению, она не сможет быть домохозяйкой, ведь любит свою работу. Но, возможно, теперь Леся Никитюк изменила свое мнение в пользу личного блога.

Леся Никитюк рассказала о годовщине свадьбы родителей

Звезда рассказала, что в детстве ее семью ограбили и похитили все золото. Среди драгоценностей были 2 кольца и перстень, который отец Леси подарил маме на помолвку. Поэтому на годовщину свадьбы, которая состоялась 2 недели назад, девушка решила подарить родным кольца.

"Я купила им из серебра, но классные, современные обручальные кольца, угадала с размером, говорю: "Мама, нравится мое кольцо? Ну давай надену". Ага, немного больше. Пошла в магазин, купила им по кольцу. Мама варила вареники, папа подошел: "Давай я тебе вареники помогу лепить". Мама: "Ой, иди, что ты там умеешь?", Возвращается, а он стоит с обручальным кольцом, надел ей на пальчик, потом сфотографировались, поужинали", – рассказала блогерша.