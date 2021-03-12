Українська телеведуча Леся Нікітюк нещодавно відправилась в Туреччину з рідними, щоб зробити повне обстеження. Зірка повідомила, що її стан здоров'я – прекрасний.

Успішна українська телеведуча Леся Нікітюк оприлюднила новий допис на своїй сторінці. В ньому зірка розповіла про обстеження, задля якого полетіла в Туреччину з сім'єю.

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Як почувається Леся Нікітюк

Телезірка зізналась, що вже другий рік поспіль проходить планове обстеження в одній з клінік Стамбула. Леся Нікітюк повідомила, що стан її здоров'я – прекрасний. Тому зараз вона насолоджується коротким відпочинком у сонячній Туреччині.

Нагадаю, що check up (для тих хто не зрозумів) – це дослідження організму, перевірка стану здоров’я, яку потрібно робити раз на рік, щоб потім не було таких моментів: "Ой, то ж все було нормально, звідки ця хвороба",

– зазначила знаменитість.

Для перегляду фото гортайте праворуч:

Образ Лесі Нікітюк

Зірка поділилась яскравими фото, які зробила під час прогулянки Стамбулом. Вона постала перед камерою в рожевій кофтинці та чорних латексних штанах. Зверху Леся Нікітюк накинула стильну бежеву куртку оверсайз із принтом.

Телеведуча доповнила трендовий аутфіт чорною великою сумкою та масивними сережками-кільцями. Вона усміхалась на камеру, демонструючи хороший настрій.

Леся Нікітюк випрямила біляве волосся та розпустила його. На обличчі вона зробила гарний макіяж, що вдало завершив образ. Зірка підкреслила очі чорними стрілками та нафарбувала губи рожевою помадою.

Шанувальники поділились враженнями від фото в коментарях: