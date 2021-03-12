Украинская телеведущая Леся Никитюк недавно отправилась в Турцию с родными, чтобы сделать полное обследование. Звезда сообщила, что ее состояние здоровья – прекрасное.

Успешная украинская телеведущая Леся Никитюк обнародовала новый пост на своей странице. В нем звезда рассказала об обследовании, для которого полетела в Турцию с семьей.

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Как чувствует себя Леся Никитюк

Телезвезда призналась, что уже второй год подряд проходит плановое обследование в одной из клиник Стамбула. Леся Никитюк сообщила, что состояние ее здоровья – прекрасное. Поэтому сейчас она наслаждается коротким отдыхом в солнечной Турции.

Напомню, что check up (для тех кто не понял) – это исследование организма, проверка состояния здоровья, которое нужно делать раз в год, чтобы потом не было таких моментов: "Ой, это же все было нормально, откуда эта болезнь",

– отметила знаменитость.

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Образ Леси Никитюк

Звезда поделилась яркими фото, которые сделала во время прогулки по Стамбулу. Она предстала перед камерой в розовой кофточке и черных латексных брюках. Сверху Леся Никитюк накинула стильную бежевую куртку оверсайз с принтом.

Телеведущая дополнила трендовый аутфит черной большой сумкой и массивными серьгами-кольцами. Она улыбалась на камеру, демонстрируя хорошее настроение.

Леся Никитюк выпрямила белокурые волосы и распустила их. На лице она сделала хороший макияж, который удачно завершил образ. Звезда подчеркнула глаза черными стрелками и накрасила губы розовой помадой.

Поклонники поделились впечатлениями от фото в комментариях: