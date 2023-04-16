"Це не міцелярка": Леся Нікітюк розповіла, як над нею пожартував священник на Великдень

Телеведуча Леся Нікітюк показала, як святкує Великдень. Зранку вона сходила до церкви, щоб освятити паску. Проте навіть там ведучу знайшла комічна ситуація – з неї пожартував священник.

Отець посвятив паску, а також привітав її зі святом, добренько обливши свяченою водою. Раніше Наталка Денисенко також показувала, як з чоловіком-військовим святила паску.

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Леся Нікітюк в Instagram-Stories показала відео, як над нею пожартував священник під час Великодньої служби.

За її словами, священник, коли святив паски, пожартував з ведучої – сказав, що свячена вода не змиє її макіяж, бо це не міцелярна вода. На відео видно, як сильно він облив ведучу.



Лесю Нікітюк освятили під час Великодньої служби / Фото з її інстаграму

Леся посміялась з жарту. Згодом зіркова ведуча також привітала українців з Великоднем.

Зі світлим святом Великодня! Нехай ангел охоронець оберігає вас від усіх негараздів. Думки нехай будуть світлими, а щастя в дім приходить із кожним новим світанком. Миру вашому дому, перемоги нашій Україні,

– написала Нікітюк.



Лесю Нікітюк освятили під час Великодньої служби / Фото з її інстаграму

До слова, раніше 3країнські зірки поділились своїми традиціями Великодня, а також розповіли для 24 Каналу, що складають у свій святковий кошик. Серед них Ірина Білик, Вікторія Варлей, Roxolana та інші.