Великдень – важливе традиційне свято для українців. Свято, яке у когось асоціюється з яскравими писанками, у когось з випіканням пасок, а для когось з процесом збирання кошика. Українські зірки поділились своїми традиціями Великодня, а також розповіли для 24 Каналу, що складають у свій святковий кошик.

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ROXOLANA

Головна великодня традиція для нашої родини – зібратися всім разом! Тому щороку, десь за день до Великодня ми всією родиною приїжджаємо до нашої бабусі. Вона у нас головний організатор святкувань, тому у неї, зазвичай, до нашого приїзду вже все готово до святкування. Нам залишається лише зібрати і прикрасити свої кошики. Потім вночі ми всі разом їдемо їх освячувати.

Наступного дня ми, зазвичай, йдемо на ранкову службу, а потім збираємося на святковий сніданок, який частково переходить в обід. Великодній день ми завжди проводимо разом – співаємо, спілкуємось, гуляємо, адже, як правило, на Пасху вже встановлюється дуже гарна погода, світить сонце, квітнуть дерева. Як бачите, у нас все відбувається, як і в більшості українських родин – дуже душевно і по-сімейному.



Традиції зірок на Великдень / Фото пресслужби

Анна Неплях

Я з родиною щороку збираюсь на Великдень. На світанку ми йдемо до церкви на Богослужіння і освячення святкових кошиків. Це особливе свято, не схоже на інші. Для мене Великдень - це святково-вбрані щасливі люди, які прийшли до церкви розділити світле свято Воскресіння.

Наш кошик складається із крашанок, м'яса, домашньої ковбаски, пасок та обов'язково масла, яке буде маститись на шматок пасочки. Після служби ми йдемо разом додому та збираємось на снідання. Починається все з молитви та ковтка свяченої води.

Під горіння благодатного вогню, ми б’ємось крашанками та промовляємо "Христос Воскрес" – "Воістину Воскрес". Цей день я проводжу сім’єю і з найближчими людьми, ми ходимо у гості до бабусь або до друзів. Свято Великодня для мене наповнене спокоєм, благодаттю та світлою радістю.



Традиції зірок на Великдень / Фото пресслужби

Тоня Матвієнко

Вже більше року ми боремося за мову, культуру, націю, традиції. Якщо ваша родина ще не долучилася до підтримки українських традицій, то Великдень саме той час, щоб розпочати.

З самого дитинства кожного року на Великдень мама проводить зі мною такий ритуал. У свячену воду занурюються крашанки, якими потім водить по обличчю зі словами "Свята водичка, умий моє личко, щоб було личко, як червоне яєчко". До цієї традиції залучені і мої доньки.



Традиції зірок на Великдень / Фото пресслужби

NAVKA

Після різдвяних свят, Великдень – це моє друге найулюбленіше святкування, адже у цьому святі я відчуваю дух наших предків.

Звісно, писанки – це головний атрибут цього свята. Я завжди допомагаю своїй бабусі малювати їх за старовинною традицією. На писанках бабуся іноді малює такі символи, які не завжди розумієш, що вона пише, каже "просто так малювала моя баба", а потім виявляється, що це ще трипільські символи.

Наприклад, паличка і чотири хрестики – це так просили урожаю трипільці. Моя бабуся досі таке малює, а не лише квіточки, церкву та хрестики. Завжди підготовку до цього свята супроводжують домашні копчення. У нашій родині так склалось, що завжди кошик збирали ввечері, я зі своїм татом, для нього це, як витвір мистецтва, він завжди дотримується посту і для нього збирання кошика чомусь дуже натхненний процес. Зараз діти будуть святкувати Великдень з моїми батьками і дуже хочу, аби мої хлопці теж запам’ятали особливу атмосферу, яку мені здається я не можу дати дітям самостійно, так, як це роблять мої батьки та бабуся.



Традиції зірок на Великдень / Фото пресслужби

YAROMIYA

На заході Великдень дуже відчувається. У четвер я печу паску за родинним рецептом, нічого особливого немає, але вже крізь роки він став рідним. У суботу малюємо крашанки всі разом. Особливо діти, дуже люблять цей процес. Звичайно, готуємо великодній кошик традиційно! Прикрашаємо його. Для нього я ще у підлітковому віці вишила рушничок, який досі виконує свій обов’язок. Великодня неділя, Служба Божа, посвята великоднього кошика. Звісно, очікування Великодня є дуже особливим. Хочу кожному побажати добра, злагоди та перемоги! Христос Воскрес! Воістину воскрес!



Традиції зірок на Великдень / Фото пресслужби

Ірина Білик

Великдень з дитинства для мене найулюбленіше свято! Тому що – це Весна, кохання, добро, смаколики, гарний настрій і зустріч з рідними. На жаль, моїх батьків вже немає та ми підтримуємо традицію у сім'ї і намагаємось навіть у цей воєнний час побачитись та зідзвонитись з друзями та родичами.

Мій Великодний кошик традиційно складається з простих і дуже смачних страв. У першу чергу – це запашна ковбаска, сальце, хлібина, сіль, пляшечка червоного вина, печиво, різнокольорові яєчка і звичайно Пасочка! Хочу, щоб усі побажали Україні миру і красивого життя! Здоров’я нашим солдатикам і жінкам, які з дітьми чекають вдома на Перемогу!



Традиції зірок на Великдень / Фото пресслужби

KÓRNEL

Ох, я шалено люблю це свято, в моєму дитинстві було закладене особливе відношення до цього дня. Тому що готувались до нього ми всією сім’єю, але найголовніше, що цінністю була молитва, на яку ми йшли на всю ніч. Будучи зовсім маленьким, я часто засинав в машині, коли батьки йшли до церкви, але для мене було надважливо бути разом з ними. Зараз, у свідомому віці, я щасливий, що в моїй новій сім’ї теж існують такі традиції. Тому за декілька днів до Пасхальної ночі вдома випікається паска, фарбуються яйця, і присутньо багато сімейних розмов про любов, добро і благодать, які гріють душу і повертають нас до нашого дитинства. P.S.: ніхто досі з рідних цього не розуміє, але я люблю ласувати паску з котлетами. Саме так виглядає мій смак дитинства.



Традиції зірок на Великдень / Фото пресслужби

Роман Скорпіон

Для мене Великдень – це одне з найголовніших свят у році, до нього я залюбки готуюсь. Завжди одягаю вишиванку, сам готую свій великодній кошик, з яким потім їду до батьківської хати, де ми зустрічаємося з усією сім’єю за святковим столом. Через те, що в мене велика родина і в нас дуже багато малечі, то святкування завжди дуже веселе та потішне. Всі малі дуже чекають, що я привезу подарунки (сміється). Зазвичай, ми стараємось тримати піст з п’ятниці по неділю і не їсти нічого м’ясного, молочного, сиру, риби, тільки пісне. Бажаю українцям миру, перемоги та смачної паски!



Традиції зірок на Великдень / Фото пресслужби

Анастасія Цимбалару та Григорій Бакланов

Христос Воскрес! Хочемо побажати усім в це світле свято Божої благодаті, тепла від обіймів близьких та сил на усі випробування, які нам даються. Ми вдячні, що Великодній день зустрічаємо разом. Оскільки зараз ми на заході України, пасочки не пекли, але обов’язково придбаємо, щоб поласувати святковими стравами.



Традиції зірок на Великдень / Фото пресслужби

Олена Світлицька

Всіх українців вітаю зі світлим святом Воскресіння Христового! Цього року Великдень дає надію, наші герої будуть жити вічно. На жаль, цього року не всі родини матимуть можливість зібратися разом за святковим столом.

Але ми маємо обов’язково показувати малечі наші традиції – випікати паски, разом розписувати писанки, одягати вишиті сорочки та святкувати Воскресіння Христове! Показувати традиції дітям для того, щоб після нашої перемоги вони передали їх своїм нащадкам. Адже ми з вами знаємо, якою ціною ми їх зберігаємо... Христос Восрес!



Традиції зірок на Великдень / Фото пресслужби

Вікторія Варлей

Зазвичай на Великдень печу паски в компанії моєї подруги кондитера, але війна забрала і цю можливість, тому минулого і цього року пеку самостійно. Мої паски завжди найкращі, я дуже креативно підходжу до їх прикрашання, саме тому печу багато і потім роздаю друзям, в цьому році печу пасочки і для Саші Мудрої. Минулого року крашанки робила жовто-блакитні, а цього року і мене будуть бархатні крашанки всипані наче кристалами, кому буде цікаво поділюсь рецептом у своєму інстаграмі.

На Великдень я ходжу до церкви, і зазвичай тільки на Великдень, в інші дні мене не покидає відчуття, що мене хочуть надурити, тому до церкви відношусь скептично. В Майамі є українська церква, і на свято там можна купити домашні ковбаси й сало від Чиказької діаспори українців, справді смачно як вдома.

Що стосується місця, для мене це сімейне свято, і в Києві я завжди святкувала його з родиною, та оскільки зараз мої батьки знаходяться не поруч, тож будемо святкувати з моїм чоловіком і близькими друзями з України. Мрію наступного року святкувати Великдень вдома у Києві.



Традиції зірок на Великдень / Фото пресслужби