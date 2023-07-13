Я за вільні стосунки, – Леся Нікітюк відверто розповіла про особисте й зізналась, чи хоче дітей

Ведуча Леся Нікітюк відповіла на відверті запитання про особисте. Вона зізналась, чи перебуває у стосунках, та чи хоче мати дітей.

Українська ведуча та блогерка Леся Нікітюк вкрай рідко розповідає про особисте, а якщо й робить це – то лише з гумором. Та сьогодні зірка відверто поспілкувалась з фанами в інстаграмі.

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Леся Нікітюк про особисте життя

Одна з підписниць запитала у ведучої, чи є в неї пара. Леся повідомила, що в серйозних стосунках не перебуває.

Зараз я за вільні стосунки, без прив'язок. Серйозні стосунки закінчились минулого року, ну ви ж читали про режисера й оператора,

– додала Нікітюк не без гумору.



Леся Нікітюк про особисте / Фото з інстаграм-сторіз

Блогерка також ствердно відповіла на запитання щодо того, чи впливає публічність на особисте життя та стосунки. Вона пояснила, з яким чоловіком має бути поруч.

"Чоловік має бути впевнений у собі й розуміти, що це просто моя робота. Ну і розуміти, що йому час від часу будуть ставити питання на вулиці: це ж ви Лесин хлопець, так? Прикольно, вам пощастило".



Леся Нікітюк про особисте / Фото з інстаграм-сторіз

Чи хоче Леся дітей

Леся Нікітюк також чесно відповіла, чи планує мати дітей у майбутньому.

Звичайно, є. Я дуже люблю дітей. Племінниці переживають, що коли в мене будуть свої діти, то я їх менше любити буду. Але це не так. Я буду любити всіх.



Леся Нікітюк про особисте / Фото з інстаграм-сторіз

Як зірка відповідала на чутки про роман

Близько тижня тому блогер Богдан Беспалов "розкрив" таємниці особистого життя Нікітюк. Начебто ведуча закрутила роман з впливовим чоловіком, який допомагав просувати її на телебаченні. Та стосунки з ним завершилися через вторгнення.

Леся Нікітюк з гумором на це відреагувала: записала відео, де "у сльозах" згадує ці взаємини. "Дійсно, я перебувала у стосунках чи то зі звукорежисером, чи то з телеоператором. Я точно не знаю. У нього був біполярний розлад. Увечері я лягала зі звукорежисером, а прокидалася з оператором. Так ми втрьох і жили. Він заради моєї кар'єри переспав із ким тільки можна", – жартувала зірка.