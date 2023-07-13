Украинская ведущая и блоггер Леся Никитюк крайне редко рассказывает о личном, а если и делает это – то только с юмором. Но сегодня звезда откровенно пообщалась с фанами в инстаграме.

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Леся Никитюк о личной жизни

Одна из подписчиц спросила у ведущей, есть ли у нее пара. Леся сообщила, что в серьезных отношениях не находится.

Сейчас я за свободные отношения, без привязок. Серьезные отношения закончились в прошлом году, ну вы же читали о режиссёре и операторе,

– добавила Никитюк не без юмора.



Леся Никитюк о личном / Фото с инстаграм-сториз

Блогерша также утвердительно ответила на вопрос, влияет ли публичность на личную жизнь и отношения. Она объяснила, с каким мужчиной должно быть рядом.

"Муж должен быть уверен в себе и понимать, что это просто моя работа. Ну и понимать, что ему время от времени будут ставить вопрос на улице: это же вы Лесин парень, да? Прикольно, вам повезло".



Леся Никитюк о личном / Фото с инстаграм-сториз

Хочет ли Леся детей

Леся Никитюк также честно ответила, планирует ли иметь детей в будущем.

Конечно, есть. Я очень люблю детей. Племянницы переживают, что когда у меня будут свои дети, я их меньше любить буду. Но это не так. Я буду любить всех.



Леся Никитюк о личном / Фото с инстаграм-сториз

Как звезда отвечала на слухи о романе

Около недели назад блоггер Богдан Беспалов "раскрыл" секреты личной жизни Никитюк. Вроде бы ведущая закрутила роман с влиятельным мужчиной, который помогал продвигать ее на телевидении. Но отношения с ним завершились из-за вторжения.

Леся Никитюк c юмором на это отреагировала: записала видео, где "в слезах" вспоминает эти взаимоотношения. "Действительно, я находилась в отношениях то ли со звукорежиссером, то ли с телеоператором. Я точно не знаю. У него было биполярное расстройство. Вечером я ложилась со звукорежиссером, а просыпалась с оператором. Так мы втроем и жили. Он ради моей карьеры переспал с кем только можно", – шутила звезда.