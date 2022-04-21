Леся Нікітюк розповіла про дівчаток з Краматорська, які дивом виїхали з міста до авіаудару
Джерело:інстаграм Лесі Нікітюк
Телеведуча Леся Нікітюк розповіла історію дівчинки з Краматорська. яка разом з батьками встигла евакуюватися до ракетного обстрілу.
Українська телеведуча Леся Нікітюк після початку великої війни перекваліфікувалась у волонтери. Вона розповіла одну з історій, з якою стикнулась у своєму прихистку.
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Леся Нікітюк про дівчинку з Краматорська
Блогерка розповіла про 8-річну дівчинку Лейлу та її сестру – однорічну Аню. На диво, їхні батьки дивом виїхали з Краматорська ще до обстрілу.
Їхні батьки вирішили виїжджати з Краматорська потягом… Але в останню мить передумали… Сіли в авто, взяли дітей, собаку і вирушили в дорогу! В той день на вокзал в Краматорську був нанесений авіаудар російськими окупантами. Невдовзі сім'я приїхала до нас в прихисток,
– поділилась Леся Нікітюк.
"За час поки шукали квартиру, ми здружились.. Лейла малювала мені по 20 малюнків в день, а маленьку Аню я таскала на руцях щодня.. таке янголя. Сьогодні Лейла складала речі, вибрала собі іграшкового удава з гуманітарки й запросила мене на чай в її нову квартиру… а я їй не відмовила", – додала зірка.
Леся Нікітюк з Лейлою / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк
Леся Нікітюк з Лейлою та Анею / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк
Що відомо про ракетний обстріл Краматорська
- Російські окупанти вранці 8 квітня обстріляли залізничний вокзал Краматорська ракетним комплексом "Точка-У". Там тисячі людей чекали на евакуацію.
- Одна з ракет влучила у зал очікування. Станом на 14 квітня повідомили про те, що через авіаудар на вокзал загинули 52 людини, серед яких – 7 дітей, ще понад 100 людей зазнали поранень.
- Росія цинічно намагалась звинуватити в обстрілі Україну, однак доказів вини саме сторони окупантів – більш ніж достатньо.